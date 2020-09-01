Гинцбург подтвердил дату начала вакцинации от COVID-19 в Москве

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационных исследований начнется согласно плану, заявил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.

Препарат от коронавируса поступит в московские медучреждения к концу недели, поэтому уже 5 сентября начнется вакцинация в рамках исследования. Пока что производится скрининг добровольцев. Им необходимо сдать весь объем необходимых анализов, сообщает Гинцбург.