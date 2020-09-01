Хакеры зашифровали данные пациентов свердловского онкодиспансера

Хакеры взломали систему свердловского онкологического диспансера и зашифровали данные пациентов. За восстановление информации злоумышленники требовали выкуп, но служба безопасности сумела решить проблему.

Пресс-секретарь онкодиспансера рассказала, что атака произошла 21 августа во время установки нового программного обеспечения лаборатории. Шифрованию подверглись результаты около 400 исследований. Работы по восстановлению информации были начаты спустя 10 минут, на данный момент удалось расшифровать более половины файлов. Работа лабораторной информационной системы восстановлена.

Также женщина отметила, что ни один результат исследования не пострадал, так как все обязательно дублируется на бумажных носителях, передает телеканал "360".