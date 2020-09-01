Трамп заявил, что Байдена "контролируют, как куклу"

США ожидает "революция" в случае, если на президентских выборах в ноябре 2020 года победит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Свое мнение выразил действующий глава государства Дональд Трамп.

"Он слабый человек. Его контролируют, как куклу... это революция", — обозначил действующий американский президент.

После этого заявления ведущая Fox News, на котором транслировалось интервью с главой страны, спросила Трампа о том, кто именно руководит Байденом. Политик заявил, что телеведущая этих людей не знает, и решил не вдаваться в подробности.

"Царьград" рассказал о том, что Байден пообещал Киеву "смертоносное оружие" в случае своего избрания.