Уральская «золотая школа» поразила зарубежных журналистов

Казалось бы, эпоха «елизаветинского барокко» закончилась, как минимум, в конце царствования императрицы Екатерины II. Но не для Урала. Обычную екатеринбургскую школу №106 в микрорайоне Вторчермет отремонтировал за свой счет бизнесмен Андрей Симановский — роскошные интерьеры учебного заведения поразили воображение британских и индийских журналистов.

«После дорогостоящего ремонта, который спонсировал бывший ученик, ставший миллионером, в школе появились мраморные полы, позолоченные колонны и люстры вместо серых коридоров и еще более серых классов», — пишет The Times, сравнивая новый облик уральской школы с Зимним дворцом в Санкт-Петербурге.

За несколько месяцев обновили 20 классов, актовый зал и коридоры. Британская газета не ошиблась — теперь в школе красуются колонны, позолота, хрустальные люстры и вензеля. Мотивы у Симановского не только эстетические: бизнесмен хочет, чтобы ученикам «жилось веселее», цитирует его URA.ru.

Говорят, что о вкусах не спорят — на деле же спорят только о них. Вот и обновленный дизайн уральской школы пришелся по вкусу не всем. Некоторые пользователи в соцсетях назвали елизаветинское барокко в исполнении Симановского помпезным китчем, другие же уверены — так бизнесмен научит детей ценить красоту. «Это красиво, но не очень уютно для детей», — пишет пользовательница ВКонтакте. Другая ей отвечает — «Зато нет нужды ходить в Лувр».

«Школа №106 — не первое учебное заведение, которое пользуется щедростью господина Симановского. Ранее он подарил Уральскому государственному экономическому университету туалет из мрамора и золота», — пишет BBC.

Директриса школы Марина Полякова довольна результатами ремонта. Красота пробуждает в людях самые благородные чувства — у некоторых школьниц на глазах стояли слезы, цитирует Полякову 66.ru.

«Раковины установлены в мраморные и позолоченные стены ванной комнаты. Когда смотришь на золотая люстру на потолке кажется, будто оказался во французском дворце, а не в школе. Андрей с детства мечтал разбогатеть. Его мечта состояла в том, чтобы отремонтировать свою школу как дворец, когда у него будет достаточно денег, что он и воплотил в жизнь», — пишет индийская газета Dainik Bhaskar.

Как утверждает предприниматель, ни один из родителей учеников школы не высказался о необычном ремонте отрицательно. Вероятно, и детям обновления пришлись по вкусу.

«Дети [ничего] не ломают. Когда они заходят в эти новые коридоры, они притормаживают, они степенно ходят. Ну и пусть привыкают к этой красоте. Может быть, она специфичная, но совершенно точно это определенный подход», — утверждает мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, пишет URA.ru.

Глава города инициативу Симановского полностью поддерживает, а вот критику в адрес бизнесмена осуждает. Высокинский подчеркнул, что поступок предпринимателя направлен на благо общества, а люди всегда критикуют «тех, кто делает что-то хорошее».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тоже одобрил благотворительность мецената в виде роскошного ремонта в школе, однако к выбранному стилю отнесся скептически.

«Сам посыл помощи родной школе — очень правильный. <…> А со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще стоит дожить. И все же я благодарен Симановскому и другим предпринимателям, которые думают не только о своих заработках, но и об окружающих людях, о будущем», — написал губернатор в Instagram.

Владелец онлайн-магазина «Сима-ленд» не в первый раз демонстрирует неоднозначные предпочтения в архитектуре. Ранее он стал известен российским СМИ благодаря офису компании, аналогично оформленному в стиле «елизаветинского барокко». Внутри обычного ангара — множество позолоты, шикарные люстры, имитация лепнины, картины в массивных рамах и даже чугунный конь.

Корпоративные правила в компании Симановского не менее поразительны, чем интерьеры: например, ежедневное пение гимна и обязательные танцы.

Отзывы сотрудников об этих практиках разные — шок, раздражение, восторг. Неизменно одно: работа в «Сима-ленд» никого не оставляет равнодушным. Как, впрочем, и интерьеры екатеринбургской школы.

Ранее в Гордуме Екатеринбурга предложили ввести в оборот 300-рублевую купюру с изображением столицы Урала, направив в ЦБ соответствующее обращение. Уральские политики рассказали корреспонденту «Политики Сегодня», что они думают об этой идее.