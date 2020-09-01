Онищенко назвал рекордным уровень вакцинации от гриппа среди школьников

Депутат Госдумы, главный санитарный врач РФ (1996-2013 гг.) Геннадий Онищенко рассказал «Политике Сегодня», что осенью России предстоит масштабная прививочная кампания против гриппа, учитывая рекорд предыдущего года, когда вакцину получили 72 миллиона человек.

«Даже в советское время, когда у нас 300 миллионов было, столько мы не прививали. Сейчас наша главная задача — привить всех от гриппа и привить гораздо больше, чем в прошлом году», — отметил парламентарий.

Кроме того, Онищенко подчеркнул, что привить основную группу риска — школьников и пожилых — необходимо в кратчайшие сроки. В первой половине октября вакцинацию следует уже завершить.

«Тогда мы отсечем заболевания гриппом в большей степени. А если мы снимем пик эпидемического порога, то, конечно же, будет циркулировать коронавирус, от этого никуда не денешься. Слава богу, пока он находится в таком состоянии, что дети не входят в группу риска», — подытожил собеседник ПС.

С 1 сентября в Москве стартовала программа вакцинации от гриппа. Жители столицы смогут бесплатно сделать прививки во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 мобильных пунктах. Как сообщил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, всего вакцинация будет проводиться в 450 местах.