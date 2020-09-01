Гуревич предложила ввести жесткие меры для адвокатов

Необходимо, чтобы адвокаты получили отдельную специализацию на работу с уголовными делами и как минимум раз в три года сдавали дополнительные экзамены, подтверждая свою квалификацию. Такое мнение выразила адвокат Сталина Гуревич во время пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 1 сентября.

Темой онлайн-эфира стал вопрос о том, почему некоторые адвокаты превращают заседание в цирк. Участники обсудили судебный процесс российского актера Михаила Ефремова, защитником которого стал адвокат Эльман Пашаев. Последний не раз отличался неподобающим для адвоката поведением. 18 августа на очередном слушании Пашаев поспорил с юристом потерпевших Александром Добровинским, а сегодня оскорбил защитника семьи погибшего в ДТП Анну Бутырину.

Одиннадцатый акт пресненского трагифарса https://t.co/6Sl7K55HSJ — Сталина Гуревич (@1133488) August 31, 2020

Вместе с тем, Сталина Гуревич выразила мнение, что и Ефремова, и Пашаева сложившаяся ситуация полностью устраивает.

«Ефремов выбрал адвоката, они выбрали тактику, Ефремов ее придерживается. Адвокатская деятельность подвязана на доверителя, именно он должен определять качество оказанных ему услуг», — объяснила гостья онлайн-конференции.

По словам Гуревич, сейчас назрела необходимость того, чтобы внести ряд изменений в закон об адвокатской деятельности. Происходит много громких процессов, когда различные защитники интересов доверителей дискредитируют адвокатское сообщество в целом.

«Есть адвокаты, для которых главная цель — не защита прав доверителей, что вообще-то является основной деятельностью адвоката. Мы сталкиваемся с тем, что у людей стоит цель пиара, сделать свое имя, зарабатывать деньги. К сожалению, сейчас мы не имеем права обсуждать качество оказываемой помощи. Это запрещено кодексом адвокатской этики. Это не имеет права делать ни один адвокат. Говорить о том, что один плохо защищает, а второй — хорошо или вообще вредит», — сетует Гуревич.

Чтобы решить эту проблему, участница эфира предлагает принять жесточайшие меры по «чистке» адвокатской корпорации. Так, необходимо отсеивать претендентов уже на стадии сдачи адвокатского экзамена.

«Некоторые даже не открывали Уголовный кодекс РФ, они не знают, как работать с уголовными делами. Необходимо вводить понятие специализация адвоката. Если адвокат хочет работать с уголовными делами, он должен получить отдельный допуск, сдать отдельный экзамен, здесь все же решается судьба человека. Это не гражданское дело», — считает эксперт.

Ранее Сталина Гуревич раскритиковала решение вывезти Алексея Навального на лечение в Германию. Как отметила юрист в беседе с газетой «Известия», транспортировка блогера незаконна.

«Дело в том, что господин Навальный является подсудимым. Он находится под подпиской о невыезде», — пояснила она.

Кроме того, Гуревич объяснила, что вопрос о лечении блогера за рубежом после стабилизации его состояния должен решаться в судебном порядке.