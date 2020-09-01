Юрий Почта: военные учения США в Эстонии с использованием РСЗО недопустимы

Военные учения НАТО в Эстонии с использованием реактивных систем залпового огня справедливо вызывают негативную реакцию у России. Такое мнение высказал политолог Юрий Почта.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что действия вооруженных сил США в ходе совместных учений с Эстонией вблизи государственной границы РФ являются провокационными и крайне опасными.

В беседе с журналистами "Экономика Сегодня" политолог отметил, что, повторяя антироссийскую риторику США, эстонские власти показывают свою преданность Вашингтону. В это время, США требуют от стран-участниц НАТО увеличивать военные расходы.

"В преддверии выборов президента Соединенных Штатов Америки, которые запланированы на ноябрь 2020 года, Вашингтон стремится продемонстрировать господство и что-то доказать миру в ходе организации военных учений войск НАТО", - комментирует Почта.

Эксперт также добавил, что РФ должна отвечать дипломатическими и военными мерами на давление со стороны НАТО, чтобы сподвигнуть западных военных к отказу от использования РСЗО на своих учениях.