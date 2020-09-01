Мэр Стамбула призвал Минздрав Турции не скрывать статистику по коронавирусу

Главы администраций Анкары и Стамбула обвинили власти Турции в сокрытии реальной статистики по ситуации с коронавирусом в стране. Статистика, которую публикует Министерство здравоохранения Турции, далека от действительности.

Мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваг и Экрем Имамоглу сообщили об огромной разнице между статистикой Минздрава по COVID-19 и суровой действительностью. В прошлый вторник в медицинских учреждениях Анкары скончались 17 пациентов с коронавирусом. Согласно официальной статистике, в тот же день смертей было 24 по всей стране. Мэр Стамбула отметил, что ситуация в городе также говорит о существенном занижении официальной статистики по коронавирусу, передает Федеральное агентство новостей.

По словам Имамоглу, сейчас статистика в Стамбуле равна предоставляемой Минздравом общегосударственной. В связи с этим стамбульский градоначальник обратился к властям Турции с требованием не скрывать информацию о числе зараженных COVID-19. К нему присоединился и мэр Анкары.

"Какая польза от занижения цифр? На мой взгляд, должно быть наоборот, иначе люди не перестанут ходить на свадьбы, на похороны, не перестанут собираться вместе", — заявил мэр Анкары.

Турецкие медики не раз призывали ввести более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса. Однако правительство искажает статистику, чтобы получить доход от туристической отрасли, от которой зависит экономика страны.