Предприниматель Евгений Деданин был убит в Бугульме недалеко от своего офиса. Помочь задержать преступника помог его сотрудник, бросившийся в погоню на автомобиле.

Бизнесмен из Татарстана стал известен на всю страну после того, как в 2018 году дал отпор грабителям, ворвавшимся в его дом. Злоумышленники связали Деданина и его семью, однако мужчине удалось освободиться и защитить своих близких. Двое грабителей погибли на месте преступления.

По данным следствия, убийство предпринимателя может быть связано с инцидентом двухлетней давности. Задержанным оказался уроженец Самарской области, который уже доставлен в отделение для допроса. При обыске у него было изъято оружие.