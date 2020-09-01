Холодов считает, что защита Ефремова нарочно затягивают процесс

Адвокаты актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в том, что он в нетрезвом виде совершил ДТП со смертельным исходом, избрали своей тактикой умышленное затягивание рассмотрения дела в попытке максимально оттянуть оглашение приговора.

Об этом в ходе проведенной Медиагруппой «патриот» пресс-конференции по теме «Адвокаты против клиентов. Почему адвокаты превращают суд в цирк?» заявил гость мероприятия – зампредседателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП России Александр Холодов.

При этом эксперт отметил, что у адвоката, помимо собственно защиты своего клиента, есть и другая цель – получить популярность у других людей и обеспечить себе таким образом наличие клиентов в будущем. Однако, именно в данном деле подобная версия является самой непопулярной.

«У адвоката всегда есть свой интерес – не только защищать клиента, но и заработать популярность, других клиентов. Именно в этом деле — это непопулярная версия, — считает участник дискуссии. — То, что сейчас происходит, это стратегия адвокатов. Насколько она продумана, насколько приведет к успеху, будет известно, когда вступит в силу приговор».

По мнению Холодова, наиболее реалистичной выглядит версия, что защитники актера нарочно затягивают процесс, чтобы Ефремов как можно больше времени провел под домашним арестом, а значит в колонии ему останется отбывать меньший срок.

«На мой взгляд, самая реалистичная версия – затягивание сроков. У него (у Ефремова) идет время, хоть и один к двум, которое засчитывается за реальный срок. Чем больше он отсидит дома, тем меньше ему надо будет сидеть в колонии», — объяснил эксперт.

Также он предположил, что защитники актера, возможно, специально ведут дело так, чтобы Ефремов получил максимально большой срок, и тогда общественность поднимется на его защиту.

«То, что сейчас происходит, это стратегия адвокатов. Насколько она продумана, насколько приведет к успеху, будет известно, когда вступит в силу приговор, — отметил Холодов. — В любой профессии есть люди, которые недостаточно качественно работают…».

Всего, по словам эксперта, он насчитал восемь возможных версий, объясняющих линию поведения стороны защиты. Одной из них является попытка дать пострадавшим время остыть.

«В моей практике были случаи, когда людям предлагали 300 тысяч рублей после ДТП, и они не брали. Потом через полгода за 50 тысяч мирились с виновником ДТП», — рассказал он.

И наконец, добавил Холодов, защита может также затягивать дело для того, чтобы общество просто перестало за ним следить.

Напомним, актера Михаила Ефремова обвиняют в том, что он стал виновником ДТП, произошедшего 8 июня текущего года на Садовом кольце в центре Москвы. Сторона обвинения заявляет, что актер, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Лада», в результате чего находившийся за рулем отечественного автомобиля Сергей Захаров получил тяжелые травмы, и позже скончался в больнице. Изначально Ефремов признал свою вину, однако позже отказался от этих слов и теперь утверждает, что ничего не помнит.