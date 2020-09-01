Депутат раскритиковала правительство Зеленского за отсутствие масок в школах

Украинская партия «Европейская солидарность» зарегистрировала законопроект о возвращении денег на образование и об обеспечении защитными масками школы. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде заявила народный депутат из фракции «ЕС», председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, правительство Владимира Зеленского забрало 5 млрд гривен с образования, а деньги из Фонда борьбы с COVID-19 направило на предвыборный пиар партии власти. В результате 1 сентября во разгар пандемии коронавируса школы открылись без средств защиты, подвергая опасности и детей, и учителей.

«"Европейская солидарность" регистрирует законопроект о возвращении средств на образование и обеспечение средствами защиты образовательных учреждений», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Законопроект, в частности, предусматривает страхование жизни и здоровья педагогических и научно-педагогических работников на период эпидемии коронавируса, дополнительные доплаты к зарплате и обеспечение педагогов сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

Климпуш-Цинцадзе считает, что действующая власть способна лишь на создание масштабных кризисов, которые ложатся на плечи украинцев и местного самоуправления.

«Прежде всего, это морально-этический кризис сегодняшней власти. Это тогда, когда победно создается Фонд борьбы с COVID-19, а после того большая часть средств этого фонда перенаправляется на так называемое "Большое строительство", потому что приближаются местные выборы. Это когда для образования забирают более 5 млрд гривен в этот фонд, а затем местной власти предписывают самостоятельно обеспечить антисептиками и масками школы», — разъяснила депутат.

Также Климпуш-Цинцадзе напомнила, что Верховная рада отклонила предложение «Европейской солидарности» о страховании медиков. По ее словам, сейчас 11 тысяч медицинских работников лечатся за собственные деньги.

«Из-за нелепых и непрофессиональных действий правительства Зеленского страна летит в экономическую пропасть. Напомню, что невыполнение бюджета и непоступления с таможни начались задолго до пандемии. Вместо обещанного увеличения рабочих мест мы сегодня получаем тысячи новых безработных», — добавила депутат.

Климпуш-Цинцадзе призвала украинского лидера Зеленского вернуться к конституционным обязанностям.

«У него есть время ходить разносить почту, есть время ходить на футбол, но некогда заниматься прямым конституционными обязанностями», — резюмировала депутат.