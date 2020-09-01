Понасенков призвал активистов BLM преклонить колено перед Европой и уехать в Африку

Больше трех месяцев в США продолжаются протесты Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» - англ.). С мая 2020 года, когда был погиб Джордж Флойд — афроамериканец с криминальным прошлым, движение BLM перешло от мирных массовых шествий к вандализму, грабежу, убийствам белого населения и насилию над пожилыми людьми.

Остановить захлестнувшую американские города волну насилия, по мнению историка Евгения Понасенкова, можно только одним способом — расовой сегрегацией.

«Решение здесь одно – разъезжаться. Вместе не уживемся. Темнокожие люди не любят белокожих просто физиологически. Им не хватит привилегий, сколько бы им не дали. В конце концов, афроамериканец уже был президентом в США [Барак Обама], им же все равно было мало. О чем говорить сейчас? Поэтому и нужно выполнить задачу Авраама Линкольна, которую он поставил официально, освобождая рабов – возврат афроамериканцев в Африку», — сказал Понасенков в комментарии «Политике Сегодня».

Сторонники Black Lives Matter, прикрываясь проблемами расовой дискриминации, устраивают на американских улицах беспорядки, потому что чувствуют полную безнаказанность перед законом, полагает Понасенков. Попав под губительное влияние носителей идей Маркса и Ленина, методы активистов BLM приобрели радикальный характер.

«Представители "левачества" объяснили бандитам из Black Lives Matter, что, мол, вы можете унижать и убивать других людей только на основе того, что у вас темный цвет кожи. Наука дает один ответ: если есть конфликт между расами, то нужно разъезжаться, иначе будет убийство. Некоторые конфликты в обычных семьях у людей не получается решить. А межрасовое столкновение взглядов точно не может быть решаемо. Это научная реальность», — убежден Понасенков.

Собеседник «Политики Сегодня» обратился к истории и напомнил, что ни один житель США не делал афроамериканца рабом: он покупал их у арабов или таких же темнокожих работорговцев из африканских стран. Поэтому в том, что белые люди преклоняют колени перед активистами Black Lives Matter, эксперт увидел сильное противоречие.

«Это афроамериканцы должны преклонять колено перед европейцами. Потому что именно они подарили темнокожим такое явление и изобретение, как освобождение от рабства и права человека. Это же как электричество, свобода – это не данность природы, это научное открытие. Рабами афроамериканцев сделали сами афроамериканцы и арабы, а белые люди подарили им свободу», — добавил Понасенков.

23 августа 2020 года в городе Кеноша полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие. Блейк не подчинился приказам остановиться, в результате чего полицейские расстреляли его на глазах его детей, которые, по сообщениям местных СМИ, находились на заднем сидении автомобиля.

После инцидента в штате Висконсин вспыхнули беспорядки. Губернатор штата Тони Эверс направил в город подразделения Национальной гвардии. В результате действий протестующих погиб один человек.

Ранее массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда надевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание, а позже скончался в реанимации.