Глава Минфина РФ сообщил о переговорах с Белоруссией по госдолгу

Министерства финансов РФ и Белоруссии обсуждают условия рефинансирования госдолга Минска перед Москвой. Об этом сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Он отметил, что на данный момент ведомства начинают отрабатывать вопрос рефинансирования белорусского госдолга на техническом уровне. По его словам, также обсуждаются объемы этого кредита.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере 1 млрд долларов.

Россия в 2017 году выдала Белоруссии кредит в 700 млн долларов на 10 лет, а в 2019 году Минск получил от Москвы 600 млн долларов на рефинансирование долга перед ней же.