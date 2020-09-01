Путин одобрил киберспорт в школах, Мэддисон обрадовался

Президент России Владимир Путин заявил, что не против введения в школах соревнований по киберспорту. Об этом он сообщил во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции.

Путин одобрил киберспорт в школах. На открытом уроке, который сам и проводил, посоветовал не запрещать, а поставить на правильные рельсы. Сам же он от каточки в «танчики» отказался pic.twitter.com/Me8HkEBVDi — Лента.ру (@lentaruofficial) September 1, 2020

Один из школьников поднял вопрос о проведении чемпионатов по компьютерному спорту среди учащихся. В ответ российский лидер согласился, что запрещать киберспорт не нужно, а, наоборот, необходимо поставить все «на правильные рельсы», проработав со специалистами и детскими психологами. Важно понять, где эта деятельность приносит пользу, а где — вред.

«Что касается соревнований, то пожалуйста. Они у нас уже организованы. Если речь идет об организации подобных соревнований в школах, давайте и над этим тоже подумаем, вредно запрещать и невозможно, лучше поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом этот процесс организовать. Здесь я на вашей стороне, всячески постараюсь сделать так, чтобы и в школах киберспорт был представлен наилучшим образом, чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных, российских, но и в международных соревнованиях», — сказал Путин.

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Василий Власов в беседе с «Политикой Сегодня» сообщил, что в настоящий момент один из его помощников на общественных началах, видеоблогер и стример Илья Давыдов (известный как Илья Мэддисон) активно разрабатывает во фракции этот вид спорта.

«Мы в Госдуме проводили круглый стол по развитию киберспорта. У нас в партии Илья Мэддисон занимается этим направлением. Я абсолютно поддерживаю инициативу президента [Путина]. Киберспорту нужно оказать максимальную поддержку», — отметил Власов.

Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР, который ранее взял на эту должность Юрия Хованского. Видеоблогер на общественных началах займётся развитием киберспорта.https://t.co/oHxmP1S1CP pic.twitter.com/wZZflk3BI3 — DTF (@playdtf) July 16, 2020

Кроме того, депутат подчеркнул, что соревнования на основе видеоигр затрагивают все большее число молодежи. Часть из них стремится участвовать в крупнейших мировых турнирах. Так, продолжает Власов, формируются мощнейшие команды по ряду киберспортивных дисциплин.

«Важно помочь ребятам, которые не просто играют, но играют профессионально и активно и даже выигрывают турниры с огромнейшими бюджетами, например, в 500 тысяч долларов. Это огромнейшие деньги», — подытожил политик.

Заявление Владимира Путина прокомментировал и сам Илья Мэддисон у себя в Twitter-аккаунте.

Путин сегодня поддержал идею киберспорта в школах, которую я озвучил на круглом столе с депутатом Власовым прошлой зимой. Радует, что наш национальный лидер прислушался и решил идти в ногу со временем. Кибернитеческую спортивную атлетику в массы, товарищи! — Илья Мэддисон (@DedPerded1988) September 1, 2020

Также во время открытого урока школьники высказали идею о матче в «танчики» с президентом страны. Путин предположил, что не сможет выйти победителем в состязании с теми, кто уже добился успехов в киберспорте.

«Я думаю, что я бы Леше уступил, но у меня это никаких негативных чувств не вызывает, потому что я знаю, что такие ребята, как Алексей и как Саша, которому пока 9 лет, они действительно, уже многого добились и добьются еще больше», — сказал Путин.

Ранее Минобороны РФ переоборудовало уникальные мобильные штабные машины для проведения киберспортивных состязаний среди посетителей форума «Армия» и Армейских международных игр.

Минобороны проводит турниры World of Tanks и Dota среди посетителей форума "Армия". Как сообщили в военном ведомстве, для проведения киберспортивных состязаний переоборудованы уникальные мобильные штабные машины: https://t.co/mztiKNjxHu pic.twitter.com/TvaxrhO9KU — ТАСС (@tass_agency) August 29, 2020

В одном комплексе на базе «Камаза» располагается полноценная игровая платформа на десять соревновательных мест. Как пояснили в ведомстве, участники смогут сразиться в World of Tanks, CS:GO, Dota 2 и другие компьютерные игры.