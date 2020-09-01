Адвокат Волкова: цирк Ефремова в суде обернется полным сроком в колонии

В начале июня автомобиль с актером Михаилом Ефремовым врезался в фургон, водитель которого в результате погиб. Сам актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того, как пришел в себя, Ефремов раскаивался и просил прощения у семьи погибшего. Но через пару месяцев на суде заявил о своей невинности.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» адвокат Виолетта Волкова и заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов обсудили подобное поведение актера и тактику действий его адвоката Эльмана Пашаева.

«Сейчас дело Ефремова на такой стадии, что "пациенту" сейчас уже ничего не поможет. Он отрицает вину, а значит пытается "оттянуть" срок, который уже идет: один день на воле ему сейчас будет стоит половину дня в заключении. Но это не играет большой роли: с начала июня он сэкономил полтора месяца, а за его преступление сроки довольно серьезные», — заявила Волкова.

Адвокат объяснила, что если подсудимый совершил преступление неумышленно и, при этом, раскаялся и пытался наладить контакт с потерпевшей стороной, то его могут отправить в колонию-поселение на небольшой срок. Сейчас поведение Ефремова едва ли ведет к подобному сценарию, рассказала Волкова.

«Он мог уехать на пять лет в колонию-поселение и через половину срока вернуться домой. Сейчас, с учетом его глумливого отношения к потерпевшим и их адвокатам, учитывая тот «цирк», в который Ефремов превратил процесс, ему, скорее всего, предстоит отправиться в колонию общего режима уже на весь срок. Тут важно поведение человека, и оно сейчас у актера не самое лучшее».

Александр Холодов дополнил, что адвокат Михаила Ефремова все же продумал некоторые моменты: актер направил членам семьи погибшего по 200 тысяч рублей. Суд обязан будет учесть этот факт, как деятельное раскаяние.

«Ефремов может одновременно раскаиваться в произошедшем и говорить, что он ничего не помнит. И то, что он ничего не помнит, не является отягчающим обстоятельством. И при этом он может дальше переводить деньги. Это очень хитрая стратегия адвоката. Посмотрим, к чему она приведет. И если он получит большой срок, то все эти его действия сыграют на руку и помогут устроить пересмотр дела во второй инстанции», — сказал эксперт.

Волкова не согласилась с Холодовым. По ее мнению, сумма в 200 тысяч рублей является слишком маленькой для человека, которые платит своему адвокату четыре миллиона рублей за ведение дела и девять миллионов за его положительный исход.

«Не уверена, что суд воспримет эти действия Ефремова, как надо. Я смотрела стрим с его процесса, и хочу сказать, что такого глумливого отношения к защите потерпевшей стороны и к самой семье, которая потеряла отца. Семья погибшего хочет максимального наказания, никаких договоренностей у Ефремова с ними не может быть», — подчеркнула Волкова.

Ранее родственники погибшего Сергея Захарова официально снизили требуемую сумму компенсации до одного рубля, объяснив это тем, что не хотят получать от Ефремова «грязных денег». Холодов отметил, что помимо официальных договоренностей между подсудимым и потерпевшей стороной могут быть и неофициальные условия.

«Я не удивлюсь, если семьи погибшего получила крупную денежную сумму неофициально и поэтому снизила сумму возмещения до одного рубля. Скорее всего есть подковерные договоренности», - не исключил Холодов.

Михаила Ефремова обвиняют по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по ней - до 12 лет лишения свободы.