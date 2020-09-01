Погребинский обвинил Киев в трусливой позиции по Донбассу

Заявление Витольда Фокина – представителя Киева в трехсторонней контактной группе - о том, что необходимо предоставить Донбассу особый статус пересекло все «красные линии», прочерченные украинским властям националистами, поэтому неудивительно, что трусливый офис президента поспешил отказаться от его предложения.

Об этом киевский политолог Михаил Погребинский заявил в интервью газете «Взгляд», комментируя новость о том, что заместитель главы украинской делегации в минской переговорной труппе по Донбассу Витольд Фокин был внесен в базу данных националистического сайта «Миротворец».

«Когда Фокин сказал, что Донбассу необходимо предоставить особый статус – это превзошло все красные линии, которые для власти нарисовали националисты, — отметил политолог. — Я ожидал, что на Фокина будет оказано давление. Уж слишком радикально прозвучало его предложение по Донбассу. И неудивительно, что трусливый офис президента будет отказываться от его идей».

При этом глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии напомнил, что ранее офис украинского президента вообще не проявлял интереса к позиции Витольда Фокина, ни сам Владимир Зеленский, ни глава его администрации – Андрей Ермак, с ним не встречались. Указ о включении в украинскую делегацию Фокина был подписан Зеленским только потому, что экс-президент страны Леонид Кравчук, возглавляющий на переговорах ТКГ делегацию Киева, захотел его пригласить.

«Что касается внесения Фокина в базу сайта «Миротворец» – думаю, ему все равно. У него есть определенный авторитет, потому что он был первым премьер-министром Украины. Я не могу представить, что он будет воевать с националистами. Но и вряд ли он напишет заявление о своем уходе», — отметил политолог.

Теперь же, по мнению Погребинского, Фокин может пойти по одному из двух путей: либо он заявит, что его предложение было лишь одним из вариантов обсуждения проблемы Донбасса, а совсем не официальной позицией украинской стороны, либо он может просто проигнорировать реакцию администрации президента.

В заключение беседы Погребинский выразил несогласие с популярным сейчас мнением, что с командой Зеленского и самим президентом Украины не стоит вести диалог, так как они демонстрирую полную недоговороспособность.

«Я не могу с этим согласиться. Если бы у него была устойчивая позиция такого бандита, как Порошенко – тогда от переговоров можно было бы отказаться. А так мы видим непрофессионального и колеблющегося человека. Если он делает вменяемые предложения – их надо обсуждать», — подчеркнул киевский политолог.

Напомним, ранее 1 сентября, стало известно, что в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» был внесен первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольд Фокин, назначенный на эту должность около двух недель назад. Причиной произошедшего стало то, что Фокин призвал все стороны конфликта на востоке Украины выполнить Минские соглашения в полном объеме. Комментируя эти слова члена украинской делегации, офис президента Зеленского поспешил заявить, что это «личная позиция», а не официальный курс Киева.