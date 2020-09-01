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16:42   1 Сентября 2020
Общество

"Расстрелять": Ефремов дополнил требования потерпевшей стороны

"Расстрелять": Ефремов дополнил требования потерпевшей стороны

Обвиняемый в смертельном ДТП Михаил Ефремов на заседании суда вынес себе вердикт — "расстрелять". Актер выступал после зачитывания требований потерпевшей стороны.

Старший сын погибшего уроженца Рязани Виталий Захаров запросил для Ефремова не менее восьми лет колонии, передает РИА Новости. Кроме того, потерпевший рассчитывает на компенсацию в 7,3 миллиона рублей. Захаров также попросил суд информировать его о перемещениях Ефремова.

Видео, снятые на месте смертельного ДТП, свидетельствуют о вине Ефремова, заявляла модель Олеся Малибу. Экс-участница "Дома-2" назвала материалы неопровержимыми доказательствами против обвиняемого.

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Автор: Яна Либерман
#суд #слушания #ефремов

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