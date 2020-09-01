Подозреваемый в незаконном доступе к гостайне блогер Пыж не признал вину

Блогер Андрей Пыж отказался признать вину в незаконном получении сведений, являющихся государственной тайной, сообщил его адвокат.

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено по подозрению в незаконном получении доступа к гостайне и передаче этой информации Украине. Речь идет о секретных данных, которые стали известны Пыжу во время его профессиональной деятельности: молодой человек, по его же словам, снимал репортаж о московском метрополитене для своего YouTube-канала.