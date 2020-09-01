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16:31   1 Сентября 2020
Происшествия

Подозреваемый в незаконном доступе к гостайне блогер Пыж не признал вину

Подозреваемый в незаконном доступе к гостайне блогер Пыж не признал вину

Блогер Андрей Пыж отказался признать вину в незаконном получении сведений, являющихся государственной тайной, сообщил его адвокат.

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено по подозрению в незаконном получении доступа к гостайне и передаче этой информации Украине. Речь идет о секретных данных, которые стали известны Пыжу во время его профессиональной деятельности: молодой человек, по его же словам, снимал репортаж о московском метрополитене для своего YouTube-канала.

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Автор: Ирина Большунова
#гостайна #блогер #Андрей Пыж

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