Адвокат, член совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе назвал редкостью оправдательный приговор в РФ. По его словам, это порочная практика, поскольку следствие не может собрать нужные доказательства, а суд «закрывает глаза».

«Наверное, среди адвокатов встречаются неподготовленные. Я бы не стал связывать отсутствие оправдательных приговоров с квалификацией защитника», — добавил он.

Шота Горгадзе, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», порассуждал на тему адекватности приговоров по делам ДТП в РФ.

«Когда на темной дороге человек не смог предотвратить ДТП. У него очевидно не было предшествующих действий, которые могли привести к аварии. Вот по такой категории я не стал бы ужесточать наказание. А в категории, когда играет в шашечки или садится пьяный за руль, я за серьезное наказание», — сказал адвокат.

Также Шота Горгадзе призвал не забывать, что иногда человек собственными действиями создает угрозу ДТП, поэтому судам нужно принимать видео с регистраторов как доказательство. Сейчас суды не принимают во внимание как показание свидетелей, так и самих участников аварии.

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов отмечал, что в любой профессии есть люди, которые недостаточно качественно работают, поэтому и адвокаты не исключение.

«Все зависит от квалификации и добросовестности защитника. Не зависимо, получил ли он высокий гонорар или работает по 51й статье. Если он профессионал, то будет хорошо делать работу. Если на первом месте деньги, то не захочет работать бесплатно», — добавил Шота Горгадзе.

Во вторник, 1 сентября, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в зале суда оскорбил защитника семьи погибшего в ДТП Анну Бутырину, назвав «женщиной с пониженной социальной ответственностью». Пашаева призвали вести себя прилично.

«Пашаев уже несколько раз переставал быть адвокатом, но потом адвокатское сообщество статус ему возвращало. Он формально после лишения статуса может подать документы, делает он это в разных регионах», — прокомментировал ситуацию Шота Горгадзе.