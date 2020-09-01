Сосновский объяснил, как слова Путина за считанные часы защитили Белоруссию
Президент России Владимир Путин своими заявлениями по поводу Белоруссии прочертил для Запада «красную линию», которую переходить нельзя, защитив тем самым соседнюю страну от проявлений гибридной войны.
Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал эксперт из Германии Александр Сосновский, отметив, что европейцы внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация в Белоруссии, однако для Европы более важна реакция на происходящее там президента России, чем сами события.
Тот факт, что Владимир Путин какое-то время воздерживался от заявлений на тему белорусских событий, некоторые политики на Западе были склонны считать «отходом назад», а также возможным проявлением лояльности российского руководства к позиции белорусской оппозиции. Однако, после того, как президент РФ дал на эту тему большое интервью, все встало на свои места.
«Они (западные страны) давали понять, что с тем, что скажет Путин, надо будет жить дальше и принимать решения на основе этого. И когда Путин сказал конкретные вещи, это стало красной линией, — заявил Сосновский. — Теперь они понимают, что не могут пойти дальше. Когда обозначенные Путиным пункты стали им понятны, в Европе в течение буквально нескольких часов изменились риторика и информационные посылы».
При этом немецкий политолог отметил, что происходящие в Белоруссии события можно назвать гибридной войной, которую против этой страны ведет Запад. На этом, по его словам, указывают признаки гибридной войны, перечисленные в последней редакции «Белой книги бундесвера», многие из которых нашли свое воплощение в белорусском кризисе.
Например, за пределами Белоруссии действуют кластерные пункты, которые ведут против Минска информационно-идеологическую войну. Основные информационные ресурсы белорусских протестов сосредоточены в Вильнюсе и Варшаве, но также подобная деятельность ведется и в Лондоне, где, по данным Сосновского, уже собрано 6 миллиардов долларов, предназначенных для поддержки не утихающих протестов и беспорядков в Белоруссии.
Также признаками гибридной войны, по словам эксперта, является прямая вербовка участников протестов и создание так называемого «Координационного совета по передаче власти» Светланы Тихановской, который может стать «троянским конем западных спецслужб». Подобный шаг не только решает проблему отсутствия «лица» у белорусских протестов, но может стать настоящей ловушкой для действующего главы государства. Если президент Белоруссии Александр Лукашенко вступит с этим «советом» в переговоры, он может невольно придать данной структуре легитимности, предостерегает Сосновский.
Напомним, протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа, когда местный Центризбирком обнародовал предварительные итоги прошедших в стране президентских выборов, согласно которым победу, набрав 80% голосов, одержал Александр Лукашенко, а его основной соперник – Светлана Тихановская – заняла второе место с 10% голосов.
Представители белорусской оппозиции отказались признавать результаты выборов и вышли на улицы крупных городов с акциями протеста. Спустя несколько дней крупные белорусские госпредприятия остановили работу, объявив забастовку.