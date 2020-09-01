США попытались разгадать секрет новой подлодки РФ и Китая

Американские СМИ заинтересовались «загадочным проектом» новой подводной лодки, над которой работают российские и китайские инженеры. Проект «винтажный» — подлодка не атомная, что стали востребованными в последние 60 лет, а дизель-электрическая.

«Теперь Россия и Китай могут объединить свои знания для разработки нового поколения неядерных подводных лодок. Но что именно это будет за проект и с какими целями он разрабатывается — до сих пор остается загадкой», — пишет журнал Forbes.

О разработке стало известно на форуме «Армия-2020». В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили совместный проект с КНР, но подчеркнули — о сроках завершения работ говорить пока рано, сообщило РИА Новости. Разбираемся, какие перспективы у новинки и зачем нужны дизельные субмарины в современной «оборонке».

Прошлое и будущее дизельных подлодок

Дизельные подлодки появились в начале ХХ века и уже использовались в Первую мировую войну, атомные появились в арсенале СССР и США только в 1958 году — в разгар соперничества между державами на фоне холодной войны.

Знаменитую советскую атомную подлодку К-19 ждала драматическая судьба. В 1961 году произошла авария: из-за разгерметизации реактора во всех отсеках возник мощный радиационный фон — 30 человек экипажа погибли.

Соперники шли «нога в ногу»: практически одновременно с К-16 у американцев появился «Наутилус», признанный ныне национальным памятником США. Субмарина пережила многое: во время испытаний сталкивалась с дрейфующей льдиной, горела, врезалась в авианосец. Освоение атома в XX веке далось человечеству нелегко.

Менее масштабные, но и менее смертоносные неатомные подводные лодки имеют ряд преимуществ по сравнению с атомными, несмотря на почти 60-летнюю разницу в возрасте. Такими субмаринами до сих пор вооружены Россия и Китай, а вот Штаты предпочитают тратить колоссальные средства только на атомные субмарины.

Прежде всего наличие того или иного вида вооружения обусловлено двумя факторами: первое — необходимость и задачи, которые нужно решить, а второе — средства, которыми страна располагает, рассказывает военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

«Американцы, имея деньги и глобальные амбиции, используют только атомные подлодки, имеющие неограниченный запас хода, потому что США присутствуют везде, во всех районах Мирового океана. Им нужно иметь и максимальную мобильность, и максимальные возможности. Для них пока рационально использовать только один вариант — атомные подводные лодки», — объясняет эксперт.

У России и Китая другие задачи. С точки зрения военной необходимости РФ и КНР не нужно использовать только атомные подводные лодки. У стран есть оборонные задачи «у своего побережья», к тому же, стоимость одной атомной подводной лодки равна стоимости нескольких дизельных многоцелевых подлодок.

При этом их совокупные возможности, при условиях хорошего вооружения, не уступают атомным и даже превосходят их в некоторых моментах. В конце концов, находиться в нескольких районах сразу одна атомная подводная лодка не может, какой бы скоростью она не обладала. А три дизельных — могут.

«Количество и качество здесь соотносится с задачами. Вариант иметь и атомные подводные лодки для действий в удаленных районах мирового океана, и дизельные подлодки, которые могут действовать и на большом удалении, и в прибрежных водах, при том, что их количество больше — это достаточно рациональное решение. И для экономики более интересное», — объясняет Пономаренко.

Пионеры подводного плавания

Многие мощнейшие и крупнейшие подлодки в мире были спроектированы в России. Как отмечает Forbes, страна гордится традициями их строительства, и российские технологии в этой сфере значительно опережают китайские. Но и Поднебесной есть чем похвастаться.

Именно СССР в 1960-е годы помог Китаю существенно развить эту отрасль, предоставив чертежи подлодок с баллистическими ракетами и ударных подлодок — кстати, такие субмарины «Палтус» Китай закупил у России в 2018 году. В том числе благодаря советскому опыту, КНР преуспела в технологии воздухонезависимых двигателей для подлодок. Именно советская Россия на ранних этапах холодной войны с США была пионером в этой области, отмечает Forbes.

С точки зрения возможной угрозы вероятному противнику дизельные подлодки достаточно хороши — их не стоит недооценивать, полагает Пономаренко. Из рациональных соображений и Россия, и Китай будут продолжать производство таких образцов вооружения.

«Отказываться от них нерационально. Параллельно будут развивать более дорогие и сложные системы. А вот баланс между ними — качнется ли он в одну сторону, будет ли отдано преимущество тому или другому виду подлодок, будет зависеть и от возможностей, и от задач. Но в ближайшее время они вряд ли будут существенно меняться», — прогнозирует военный эксперт.

Не без атома

Характерно, что использование в российском арсенале неатомных подлодок не является показателем дефицита атомных субмарин. Здесь Россия традиционно преуспела: одним из крупнейших достижений отечественного ВПК в этой области стал подводный ядерный комплекс «Посейдон», которым вооружают подлодки «Белгород» и «Хабаровск».

При «ядерном» выстреле снаряд «Посейдона» со скоростью в 200 километров в час бьет по береговой линии противника, вызывая радиоактивное заражение в радиусе 1500 километров. Следом образуется искусственное цунами с волнами, высотой до полукилометра. На тандем «Посейдона» и «Хабаровска» уже обращали внимание журналисты все того же Forbes, назвавшие этот союз «главной субмариной десятилетия».