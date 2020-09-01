Смольный выделит деньги на ремонт трамвайных путей в двух районах Петербурга

Электронный аукцион на ремонт трамвайных путей в двух районах Петербурга объявил комитет по государственному заказу на сайте госзакупок.

Трамвайные линии в Красногвардейском и Невском районах Петербурга отремонтирует компания, которая выиграет аукцион. Максимальная сумма контракта составляет 203 млн рублей.

Планируется ремонт путей на Ириновском проспекте от Бокситогорской улицы до улицы Передовиков и на проспекте Солидарности от улицы Коллонтай до трамвайного парка №7. Губернатор города Александр Беглов ранее заявлял о необходимости реконструкции и ремонта трамвайных рельсов и электросетей, передает Город+.

Одно из предприятий Петербурга ранее предложило проложить новую трамвайную линию, сообщает телеканал "360". Идея о соединении станций метро "Девяткино" и "Парнас" обсуждалась на совещании в городском правительстве.