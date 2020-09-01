Названо условие получения дополнительной выплаты для пенсионеров в сентябре

Ежегодно пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать надбавку в размере 5 600 рублей. Как объяснил депутат Госдумы РФ, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, это фиксированная выплата, утвержденная нормами пенсионного законодательства.

«Это не разовая выплата, которая делается только в августе или июле. Это постоянная выплата, которая выплачивается ежегодно. Это коэффициент, который увеличивает фиксированную выплату для получателя страховой пенсии (с того момента, как ему исполнится 80 лет - прим.ред.)», — объяснил Нилов.

Политик добавил, что система Пенсионного фонда автоматически определит получателей надбавки. Так, достигшим 80 лет не придется писать заявления на перерасчет и увеличение размера пенсии.

«Пенсионный фонд администрирует систему проиндексированного учета. Там все данные есть», — объясняет Нилов.

При этом глава думского комитета заявил о необходимости модернизировать пенсионную систему с учетом современных условий, в которых проживают пенсионеры. Совместно с коллегами из партии ЛДПР депутат предложил снизить возрастную планку для перерасчета выплат с 80 до 75 лет. Изменения, по словам парламентария, также должны коснуться и тех, кто ухаживает за пожилыми людьми.

«Если 80-летние пенсионеры оформили уход, то граждане, которые за ними ухаживают, получают ежемесячно тысячу двести. Мы предложили снизить возраст до 75 лет и сумму увеличить до той, которая выплачивается тем, кто ухаживает за инвалидами, это десять тысяч в месяц», — поделился Нилов.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал упразднить Пенсионный фонд России. Он отметил, что нет смысла платить «безумные деньги» за базу данных ПФР, из-за ошибок которой человек может лишиться половины пенсии.

С позицией Миронова категорически не согласился председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. В разговоре с «Политикой Сегодня» сенатор от Курской области выразил уверенность, что инициатива о ликвидации ПФР не найдет в Госдуме отклика.