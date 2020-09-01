Минск и Москва согласовали план восстановления транспортного сообщения

Россия и Белоруссия постепенно возобновят транспортное сообщение между странами. Об этом информировали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики.

Ранее в Москве прошли переговоры между представителями Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службой Белоруссии при Минздраве. В результате собрания обе стороны подписали протокол, который позволит сформировать план действий в части восстановления транспортного сообщения между двумя государствами.

Российско-белорусская граница была закрыта еще в конце марта по причине распространения коронавирусной инфекции. В то же время Минск не вводил каких-либо ограничений на передвижение граждан, лишь введя двухнедельный карантин для всех пребывающих.