Трое потерпевших по делу Ефремова вернули ему денежную компенсацию

Трое родственников погибшего Сергея Захарова отказались принимать от Ефремова денежную компенсацию и вернули ему всю сумму, сообщила адвокат потерпевшей стороны Ирина Хайруллина.

Более недели назад Михаил Ефремов перевел по 200 тысяч рублей жене и двум сыновьям погибшего. По словам Хайруллиной, вдове Захарова стало плохо после поступка актера.

Потерпевшие сообщили об отказе принять перевод по почте и вернули Ефремову всю сумму.

Заслуженный актер России стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Его семья требует для актера справедливого наказания.