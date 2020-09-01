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15:21   1 Сентября 2020
Общество

Трое потерпевших по делу Ефремова вернули ему денежную компенсацию

Трое потерпевших по делу Ефремова вернули ему денежную компенсацию

Трое родственников погибшего Сергея Захарова отказались принимать от Ефремова денежную компенсацию и вернули ему всю сумму, сообщила адвокат потерпевшей стороны Ирина Хайруллина.

Более недели назад Михаил Ефремов перевел по 200 тысяч рублей жене и двум сыновьям погибшего. По словам Хайруллиной, вдове Захарова стало плохо после поступка актера.

Потерпевшие сообщили об отказе принять перевод по почте и вернули Ефремову всю сумму.

Заслуженный актер России стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Его семья требует для актера справедливого наказания.

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Автор: Юлия Яковлева
#компенсация #ефремов #Захаровы

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