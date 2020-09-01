Путин: пандемия COVID-19 показала, что РФ обладает передовыми технологиями

Пандемия COVID-19 показала, что Россия — страна с передовыми технологиями, а не "страна-бензоколонка", какой ее пытаются выставить в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока "Помнить — значить знать".

Глава государства отметил, что темпы развития технологий в мире нарастают и оказывают влияние на те или иные сферы жизни. В частности, отвечая на вопрос школьницы о дистанционном образовании, президент подчеркнул, что России удалось его организовать и в школах, и в высших учебных заведениях.

"У нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня", — подчеркнул российский лидер.

Также Путин добавил, что будущее России зависит от эффективности решения задач технологического развития государства.