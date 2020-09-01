Умер хоккейный тренер Милош Ржига

Ушел из жизни хоккейный тренер Милош Ржига, тренировавший московский "Спартак", петербургский СКА и сборную Чехии. Об этом сообщает isport.blesk.cz.

Ржига был госпитализирован 18 августа в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Причина госпитализации специалиста не раскрывалась, на момент смерти ему был 61 год.

Милош Ржига известен россиянам по работе в "Химике", "Спартаке", "Атланте", СКА и "Авангарде". Последним местом работы тренера в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) был клуб "Слован".

Сборная Чехии по хоккею под руководством Ржиги дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако осталась без медалей. В матче за третье место чешская команда проиграла России.