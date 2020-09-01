Депутаты Горсовета Улан-Удэ зачитали рэп, поздравив учеников с Днем знаний

Депутаты Горсовета Улан-Удэ зачитали рэп к 1 сентября для школьников и объявили конкурс на лучшую "ответку". Об этом сообщается в Сети.

Ролик опубликован в Instagram. Народные избранники дали совет ребятам, отправляющимся на учебу в День знаний. Депутаты рекомендуют детям хорошо учиться, чтобы потом успешно сдать ЕГЭ, а также не забывать о физкультуре и литературе.

"Не кури сигареты, не пей алкоголь, это не круто, это просто отстой. Круто, когда на полке награды с математической олимпиады", — отмечают депутаты.

Как сообщила руководитель отдела по информационной политике Городского совета депутатов Улан-Удэ Елена Чимбеева, идея поздравления возникла внезапно, так как депутаты хотели необычно поздравить школьников. Сейчас Горсовет объявил конкурс на "ответку" депутатам в любом жанре. Лучших участников наградят подарками, передает "телеканал "360"".