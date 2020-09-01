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14:45   1 Сентября 2020
Происшествия

Почти 60 тонн фруктов из Турции не прошли фитосанитарный контроль в Туапсе

Почти 60 тонн фруктов из Турции не прошли фитосанитарный контроль в Туапсе

Специалисты карантинного фитосанитарного контроля обнаружили опасных насекомых в ящиках с фруктами из Турции.

В четырех партиях импортного продукта были найдены средиземноморские плодовые мухи, которые являются карантинным объектом на территории России.

Таким образом, около 60 тонн персиков и винограда, привезенных из Турции в Туапсе, оказались непригодны для использования в пищу, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление Россельхознадзора.

Также в ведомстве заявили, что решение о запрете на ввоз данного продукта в РФ было принято для нераспространения на территории страны опасных насекомых.

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Автор: Илья Романович
#россия #турция #опасность #фрукты #мухи

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