СК попросил продлить арест экс-губернатору Фургалу до декабря

СК РФ просит продлить арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств.

Следствие просит продлить арест Фургала до 9 декабря. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сообщается, что заявление будет рассмотрено 3 сентября.

Задержание Фургала произошло 9 июля. Следователи считают, что он более 15 лет назад организовал покушения на убийства нескольких бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области. Задержанного отправили в Москву. Экс-губернатор не признал свою вину.