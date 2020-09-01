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14:45   1 Сентября 2020
Происшествия

СК попросил продлить арест экс-губернатору Фургалу до декабря

СК попросил продлить арест экс-губернатору Фургалу до декабря

СК РФ просит продлить арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств.

Следствие просит продлить арест Фургала до 9 декабря. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сообщается, что заявление будет рассмотрено 3 сентября.

Задержание Фургала произошло 9 июля. Следователи считают, что он более 15 лет назад организовал покушения на убийства нескольких бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области. Задержанного отправили в Москву. Экс-губернатор не признал свою вину.

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Автор: Руслан Неглинный
#суд #губернатор #хабаровский край #фургал

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