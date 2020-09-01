Милонов призвал финнов смело открывать границу с Россией

В Финляндии предложили смягчить условия для въезда иностранных граждан, введенные из-за пандемии коронавируса. Как отметил министр экономического развития страны Мика Линтиля, действующие ограничительные меры наносят серьезный урон туристической отрасли.

«Если мы поставим под угрозу эту отрасль при таких ограничениях, мы будем говорить не о тысячах безработных, а перейдем уже к пятизначным цифрам. Это касается всей Финляндии, но больше всего пострадает северный регион», — заявил Линтиля в интервью телеканалу MTV3.

Ministeri Mika Lintilä yrittää löysätä suomalaisten suhtautumista koronavirukseen. 56/xhttps://t.co/zzI8XDZOzn — Ilkka Rauvola (@jukka235) September 1, 2020

Требования финского правительства считаются наиболее строгими в Европейском союзе. Так, страна готова принимать граждан только из тех государств, где благополучная ситуация с COVID-19: если за последние недели показатель заболеваемости не превысил восьми человек на 100 тысяч населения. При этом у других членов ЕС это требование мягче — 16 случаев на 100 тысяч населения. Как сообщил Линтиля, в четверг кабинет министров Финляндии планирует определить, с какими странами открывать или закрывать границы.

«В правительстве должны быть серьезные дебаты о повышении порога заболеваемости до европейского уровня. Лично я предполагаю, что это будет около 25», — отметил Линтиля.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов инициативу финского политика о смягчении условий для туристов поддержал. Он подчеркнул, что сейчас, когда заболеваемость COVID-2019 в мире относительно стабилизировалась, правительство Финляндии должно быть заинтересовано в туристах.

«Давно уж пора. Закрытие границ Финляндии негативно сказалось на экономике этого региона. И, конечно же, в интересах финнов как можно более оперативно открыть границы с Россией. Да, чем больше границ открыто, тем выше риск распространения коронавируса. Но в условиях спада, когда кривая пошла вниз, серьезных осложнений может и не предвидеться», — выразил мнение политик в беседе с «Политикой Сегодня».

В феврале 2017 года Виталия Милонова заподозрили в перемещении через границу с Финляндией и употреблении санкционных продуктов. Тогда блогер Павел Пряников в Facebook опубликовал снимок, на котором политик находится рядом с рыбным магазином DISAS. Парламентарий в разговоре с «Политикой Сегодня» объяснил, что в отличие «от либеральных хомяков ездил в Финляндию не смузи покупать», а общаться с партнерами.

С 24 августа Финляндия вновь закрыла границы для граждан десяти стран из-за ситуации с коронавирусом. Внутреннему пограничному контролю вновь подверглись Исландия, Греция, Мальта, Германия, Норвегия и Дания. Также ограничения коснулись Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии. В начале августа Финляндия продлила до 8 сентября ограничения для въезда из России.