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14:30   1 Сентября 2020
Политика

Лукашенко пообещал экономический ответ на санкции со стороны стран Балтии

Лукашенко пообещал экономический ответ на санкции со стороны стран Балтии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Прибалтика получила команду "фас" от более "матерых стран". Об этом политик заявил во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.

Политик уверен, что более сильные государства осознают, что с Белоруссией не стоит спорить, так как она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Поэтому более слабым странам Балтии дали команду выступить против республики.

Минск, подчеркнул Лукашенко, будет принимать экономические решения в ответ на ограничительные меры.

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Автор: Илья Романович
#санкции #белоруссия #лукашенко

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