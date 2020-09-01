Политолог Карасев призвал к ответу виновных в крахе «Мотор Сич»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изо всех сил затягивает рассмотрение дела по снятию ареста с акций ПАО «Мотор Сич», так как не хочет признать, что сам их арест был ошибкой, диверсией и изменой, которые привели к краху предприятия и к полной потере украинского авиастроения.

Такое мнение высказал директор киевского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев, комментируя в беседе с изданием «Украинские новости» информацию о том, что Антимонопольный комитет Украины вернул группе украинских компаний и иностранных инвесторов их заявку на покупку акций ПАО «Мотор Сич» - крупнейшего украинского предприятия, производящего авиа- и вертолетные двигатели.

О том, что поданная 4 августа заявка Группы DCH (Development Construction Holding) и ее партнеров из китайской компании Skyrizon на приобретение акций завода отклонена, ранее сообщил пресс-центр DCH.

Напомним, деятельность завода «Мотор Сич» была остановлена в 2016 году, после того, как Служба безопасности Украины (СБУ), возбудила уголовное дело по статье «Диверсия» из-за продажи главой предприятия части акций китайским инвесторам. За прошедшие с того момента годы предприятие не модернизируется, треть сотрудников были вынуждены уволиться, на протяжении трех лет не проводятся акционерные собрания, при этом акционеры не получают дивидендов и не имеют возможности принять участия в управлении акционерным обществом, финансовые показатели которого стремительно ухудшаются.

Юристы предприятия на каждом судебном заседании по делу об аресте акций подают ходатайство о вызове в суд представителей СБУ, АМКУ, Кабинета министров или Офиса президента Украины, но судьи отклоняют эти запросы, под предлогом того, что в деле нет государственных интересов.

Однако, по мнению украинского политолога Вадима Карасева, рассмотрение дела затягивается умышленно, и рано или поздно те, кто причастны к этой вредительской деятельности, которая ведет к краху самого ПАО «Мотор Сич» и всей украинской авиастроительной отрасли, сами должны будут предстать перед судом.

«Отговорки и отписки, тянуть время, не нарушая закона, — это последний шанс для функционеров АМКУ избежать проблем. Если арест (акций предприятия) «развалится» в суде, то уголовное дело о диверсии развернется против начавших эту историю органов и их покровителей», — считает Карасев.

То есть возбужденные против бывшего руководства предприятия уголовные дела, в том случае если АМКУ «даст слабину», по мнению эксперта, могут развернуться против инициатора ареста – СБУ и против судей, наложивших в свое время арест на акции, и тем самым ставших исполнителями схемы по блокированию акций и доведению «Мотор Сич» до краха.

По словам политолога, попытки АМКУ объяснить возврат документов необходимостью провести анализ ситуации на несвязанных с авиастроением рынках, где «Мотор Сич» и DCH проводят операции, являются совершенно абсурдными.

В качестве примера Карасев приводит образец запроса АМКУ по поводу деятельности входящего в группу DCH завода ХТЗ:

«Могут ли агротехнические изделия ПАО «Мотор Сич» (картофелесажалки, картофелекопалки, бороны, плуги, культиваторы, косилка роторная навесная) использоваться как подвесное (дополнительное) оборудование для тракторов производства ПАО «ХТЗ»?», — говорится в таком запросе.

Подобные, не связанные с предметом заявки группы DCH на приобретение акций «Мотор Сич», запросы, по мнению Вадима Карасева, делаются только с одной целью – затянуть рассмотрение дела. И Антимонопольный комитет Украины будет продолжать тянуть время, лишь бы не признавать изначальную ошибочность и преступность ареста акций завода.

«Не может АМКУ просто так сдаться, признать ошибку — это будет «явка с повинной» для очень многих участников схемы захвата и блокирования «Мотор Сич». Ведь Антимонопольный комитет на самом деле отнюдь не независимое ведомство…, — подчеркивает Карасев. — Но сколько бы веревочка не вилась, кому-то — и на уровне исполнителей, и на уровне руководства — однажды придется ответить за диверсию и измену».

И отвечать им придется не только за надуманные уголовные дела, сфабрикованные СБУ, а за крах некогда процветающего предприятия и за потерю Украиной всей авиастроительной отрасли, отметил эксперт в завершение интервью.