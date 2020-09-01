Сын Захарова потребовал посадить Ефремова на восемь лет в тюрьму

Устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова нужно приговорить к восьми годам лишения свободы, считает старший сын погибшего в аварии.

Сын погибшего Сергея Захарова Виталий Захаров требует приговорить артиста к восьми годам заключения в колонии. Такое заявление озвучил на заседании представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

Заслуженный артист России Ефремов стал участником пьяного ДТП 8 июня. Артист сел за руль в нетрезвом виде и протаранил отечественный автомобиль, водитель которого скончался в больнице. Экспертиза обнаружила в организме актера следы наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ефремов должен понести наказание за смертельное ДТП по всей строгости закона, несмотря на свою известность, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.