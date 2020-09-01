Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:17   1 Сентября 2020
Экономика

Правительство РФ обсудило повышение детских субсидий

Правительство РФ обсудило повышение детских субсидий

Кабмин принял решение увеличить ежемесячные пособия в рамках нацпроекта "Демография". Теперь общий размер субсидий составит 47,6 млрд рублей.

Государственными пособиями на детей пользуются более миллиона семей страны, а 105 тысяч из них получают выплаты на третьего и последующих детей. Именно на эту категорию граждан рассчитаны изменения нового проекта распоряжения Правительства, разработанного Минтрудом РФ.

"Общий объем субсидий составит около 47,6 млрд рублей» — сообщает ТАСС.

Изменения в размерах выплат коснутся восьми регионов: Башкортостана, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, Иркутской, Ленинградской и Сахалинской областей, а также Чукотского автономного округа.

Как указано в плане национального проекта "Демография", основная задача — улучшить благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки, способствуя повышению рождаемости в стране.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#демография #кабмин #пособия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...