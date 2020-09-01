Правительство РФ обсудило повышение детских субсидий

Кабмин принял решение увеличить ежемесячные пособия в рамках нацпроекта "Демография". Теперь общий размер субсидий составит 47,6 млрд рублей.

Государственными пособиями на детей пользуются более миллиона семей страны, а 105 тысяч из них получают выплаты на третьего и последующих детей. Именно на эту категорию граждан рассчитаны изменения нового проекта распоряжения Правительства, разработанного Минтрудом РФ.

"Общий объем субсидий составит около 47,6 млрд рублей» — сообщает ТАСС.

Изменения в размерах выплат коснутся восьми регионов: Башкортостана, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, Иркутской, Ленинградской и Сахалинской областей, а также Чукотского автономного округа.

Как указано в плане национального проекта "Демография", основная задача — улучшить благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки, способствуя повышению рождаемости в стране.