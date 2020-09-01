Вассерман объяснил протесты в США на примере басни Крылова

Протесты Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.) продолжаются в США с мая 2020 года. Движение в защиту афроамериканцев давно переросло в массовые беспорядки и столкновения протестующих с правоохранителями и национальной гвардией. Сейчас главными очагами погромов и мародерства являются города Портленд и Кеноша (штаты Орегон и Висконсин).

Истоки BLM

Причиной протестов BLM принято считать смерть афроамериканца Джорджа Флойда, однако мало кто помнит, что движение зародилось еще в 2013 году. Как и в случае с Флойдом, волнения спровоцировала смерть темнокожего жителя США.

26 февраля 2012 года 17-летний Трейвон Мартин возвращался домой из ближайшего продуктового магазина в Санфорде, штат Флорида. Афроамериканца заметил Джордж Циммерман — патрульный-доброволец самоорганизации жителей «Соседский дозор». Страж общественного порядка решил, что Трейвон выглядит «подозрительно» и, сообщив полиции о своих опасениях, начал преследовать мальчика.

Дальнейшие события разворачивались стремительно: афроамериканец побежал, Циммерман был вынужден пуститься в погоню и вступить в физический контакт с Мартином, хотя диспетчер службы 911 требовал не делать этого. В результате непродолжительной борьбы патрульный выстрелил из пистолета в грудь 17-летнему подростку. Трейвон Мартин скончался на месте.

Хэштег #BlackLivesMatter родился 12 июля 2013 года. В этот день суд штата Флориды вынес оправдательный приговор Циммерману, признав факт самообороны. Во многих американских городах сразу же начались массовые акции протеста против решения Фемиды. Однако максимум, на что решились недовольные – это получасовое перекрытие автострады I-10 в центральном районе Лос-Анджелеса, штат Калифорния. В 2020 году активисты BLM решили действовать более радикально.

Наши дни

25 мая 2020 года погиб Джордж Флойд. Роковые 8 минут и 46 секунд, в течение которых полицейский Дерек Шовин держал колено на шее афроамериканца, пока задержанный не задохнулся, обернулись массовыми беспорядками в американских городах.

За несколько месяцев протесты BLM разрослись по всей стране и перешли от массовых, но все же мирных шествий к вандализму, грабежу, убийству белого населения и насилию над пожилыми людьми.

В ночь после одного из главных американских праздников — Дня независимости — погибла жительница Индианаполиса, штат Индиана, 24-летняя Джессика Доти Уитакер. В три часа ночи пятого июля девушка вместе со своими друзьями столкнулась с «разгоряченными» активистами BLM.

Афроамериканцы предложили Уитакер повторить главный лозунг их движения «Жизни темнокожих важны». Но вместо требуемой фразы девушка произнесла «Все жизни важны». После непродолжительной перепалки две компании разошлись, однако спустя некоторые время те же сторонники движения за права темнокожих подстерегли Джессику вместе с приятелями в темном месте и застрелили ее на глазах жениха Хосе Рамиреса.

Одни из самых неконтролируемых беспорядков сотрясают Портленд. Президент США Дональд Трамп уже призвал ввести в город нацгвардию, однако активисты BLM продолжают кидать бутылки с зажигательной смесью в здание городского суда, противостоят правоохранителям и даже издеваются над пожилыми людьми.

В сети можно найти запись, как представитель Black Lives Matter агрессивно спорит с женщиной, которая хочет помешать протестантам разрушить деревянное заграждение магазина. В ответ пенсионерка получила порцию оскорблений и белой краски.

Недовольство расовым неравенством коснулось и спорта. Баскетболисты главной команды Висконсина «Милуоки Бакс» в знак протеста отказались выходить на пятый матч серии первого раунда плей-офф с «Орландо Мэджик». Национальная баскетбольная ассоциация в качестве бойкота перенесла уже три матча плей-офф, а национальная хоккейная лига (НХЛ) бессрочно приостановила сезон в поддержку темнокожих спортсменов.

Жизни белых не важны

Сторонники BLM мирной борьбе за права темнокожих предпочитают противозаконные действия вплоть до убийства. В этом они недалеко ушли от виновника нынешних протестов в США – самого Джорджа Флойда. Афроамериканец пять раз привлекался к уголовной ответственности. В юности он был осужден за хранение наркотиков и мелкие кражи, а в 2007 году пошел на вооруженное ограбление, в ходе которого афроамериканец угрожал пистолетом женщине.

В случае с Дариусом Сессомсом – темнокожим жителем города Уилсон, штат Северная Каролина, до угроз не дошло. 9 августа 2020 года он вышел на улицу, где пятилетний белый мальчик Кэннон Хиннант катался на велосипеде, подошел к ребенку, приставил пистолет к его голове и нажал на курок. «Политика Сегодня» уже писала о задержании преступника и реакции общественности.

Когда, казалось бы, протесты Black Lives Matter начали утихать, а американские улицы стали латать дыры в стенах и восстанавливать разбитые витрины, ярость афроамериканцев вспыхнула вновь.

23 августа 2020 года в городе Кеноша полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие. Блейк не подчинился приказам остановиться, в результате чего полицейские расстреляли его на глазах троих сыновей, которые, по сообщениям местных СМИ, находились на заднем сидении автомобиля.

После этого в штате Висконсин вспыхнули беспорядки. Губернатор штата Тони Эверс направил в город подразделения Национальной гвардии. В результате действий протестующих погиб один человек.

Вооруженный дозор

Неудивительно, что на подобные угрозы жители страны, в которой разрешено огнестрельное оружие, реагирует в соответствии со второй поправкой. Наряду с американцами, которые с автоматом наперевес охраняют собственный дом, в некоторых городах появились отряды народного ополчения, которые помогают полиции бороться с мародерами и преступниками.

Представителем такого общественного надзора выступил 17-летний Кайл Риттенхаус, который вышел на улицы Кеноши защищать местный бизнес и государственное имущество от погромов. Юноша вооружился полуавтоматической винтовкой AR-15, из которой несколько часов спустя и были застрелены два активиста BLM, попытавшиеся избить Риттенхауса, пока тот лежал на земле. В руках одного из нападавших заметили пистолет.

За молодого человека вступился президент США Дональд Трамп:

«У него [Риттенхауса] были очень большие проблемы. Вероятно, его бы убили», — сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

В беседе с «Политикой Сегодня» политический консультант, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман также сослался на слова Трампа. 30 августа глава Белого дома в своем Twitter написал, что единственный способ остановить насилие, царящее в американских городах – это «сила».

«Портлендом, к примеру, руководит представитель демократической партии Тед Уилер. Black Lives Matter совершенно отчетливым образом организовано для того, чтобы хотя бы такой ценой, пусть и развалом государственного механизма, отстоять права "демократического общества". Если бы не эти беспорядки, при естественном ходе событий победа республиканцев на предстоящих в ноябре выборах была бы неоспорима. Сейчас демократы отстаивают права BLM», — объяснил эксперт.

Спасти города США от протестов и погромов сейчас может только армия и федеральные маршалы. Вассерман процитировал басню Ивана Крылова «Кот и повар»: «Чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить».