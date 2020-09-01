Названа причина закрытия русскоязычных школ на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал «языковой инквизицией» решение Киева с 1 сентября перевести русскоязычные школы на украинский язык преподавания. Такие меры, по мнению парламентария, противоречат образу Украины на международной арене, где власти страны декларируют мультикультурность.

«Украина за последние пять лет расшаркивалась на каждом углу на всех международных форумах — мол, какая она мультикультурная страна. А на деле русской культуре и языку был подписан приговор на уничтожение и тотальное забвение на территории современной Украины», — сказал Белик РИА Новости.

Конституция Украины гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка, а также других языков национальных меньшинств. Школы для других нацменьшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, смогут еще в течение трех лет обучать учеников на родных языках. Но не на русском.

Политолог Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что последствия перевода русскоязычных школ на обязательное преподавание на украинском вряд ли заметят за пределами образовательных учреждений.

«Перевод на украинский язык школ на Украине в значительной степени фикция. На бумаге переведут, но не в реальности. Школы и институты — немногие места, где пытаются возродить украинский язык. Реалии современной Украины таковы, что украинскому языку угрожают деградация и исчезновение», — разъяснил политолог.

Попытки Киева сохранить украинский язык понятны и логичны, продолжил Окара. Но, по его мнению, вопрос не нужно политизировать, поскольку речь об ущемлении русского языка не идет.

«В культурном отношении это непродуманная стратегия. Хотя в условиях реальных отношении РФ и Украины это легко понять. Было бы целесообразно, это моя точка зрения, преподавать во всех школах Украины русский язык как отдельный предмет. Его и так все знают, но уровень культуры русского языка и грамотности достаточно первичен», — добавил политолог.

Украинцы разговаривали и продолжат говорить на русском, поэтому повышать грамотность населения нужно. Окара считает, что для этого необходимо как минимум расширить список русских классических произведений, которые школьники изучают на уроке «иностранная литература».

«"Войну и мир" заменили "Анной Карениной". Мне представляется это неуместной идеей. Изучают "Мастер и Маргариту", "Преступление и наказание", но этого мало. Хочется, чтобы русский язык как отдельный предмет или русскую литературу не воспринимали в контексте нынешних российско-украинских отношений», — подытожил политолог.

По информации агентства маркетинговых исследований Kantar TNS, украинцы предпочитают мову для общения в учебных заведениях, а русский — при разговорах с друзьями. Согласно опросу, более трети украинцев (35%) считают русский родным языком.

Респонденты оценили, какими из языков, исключив родной, владеют настолько, чтобы поддержать разговор, понять новости на радио или телевидении, читать газеты и журналы, общаться в интернете. Оказалось, что знание русского и украинского языка равномерно.