Водная блокада Крыма со стороны Киева провалилась. Полуостров самостоятельно решит проблему дефицита пресной воды, без возобновления подачи по Северо-Крымскому каналу, заверили в Совете Федерации РФ.

Несмотря на засуху, масштабы которой превзошли все ожидания, полуостров справляется с водоснабжением, а планов по введению ЧС нет, рассказала сенатор Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу Крым от Киева не ждет. Более того, такой сценарий нежелателен — власти Украины не заботятся об экологии своих водоемов.

«Промышленные предприятия Украины сбрасывают в Днепр сточные воды, поэтому возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу негативно отразится на экологии полуострова», — сообщила Ковитиди.

В некоторых районах полуострова вода подается по графику, но социальных учреждений это не касается. Там водоснабжение бесперебойное, говорит Ковитиди.

Главная задача – сохранить запасы воды до следующих осадков. Крымчане бережно относятся к воде и с пониманием к ситуации, уверяет сенатор. Республиканские власти распорядились установить емкости для воды во дворах многоквартирных домов и в частном секторе Симферополя: автоцистерны будут подвозить воду для наполнения указанных емкостей по графику.

«Мероприятия, направленные на решение проблемы водоснабжения полуострова, носят более перспективный характер и связаны с реализацией федеральной целевой программы, там учтено практически все, что позволит в следующий засушливый период менее болезненно из него выйти», — заключила парламентарий.

Весной 2017 года Украина построила дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым. Строительство сооружения обошлось в 1,4 миллиона долларов. Такие меры предпринял официальный Киев в ответ на возвращение полуострова в состав РФ в марте 2014 года. Тем не менее, водная блокада Крыма оказалась неэффективным инструментом внешней политики со стороны Киева: почему план украинских властей не сработал — читайте в нашей статье.