13:39 1 Сентября 2020Общество
Путин завершил Всероссийский открытый урок по случаю Дня знаний
Президент РФ Владимир Путин завершил Всероссийский открытый урок поздравлением учащихся с Днем знаний, пожелав им успехов.
Российский лидер в завершающей речи отметил, что даже первоклассники, которые только начинают учиться, уже играют важную для страны роль. По словам Путина, движении России вперед зависит от каждого ее жителя. В завершении видеосвязи главы страны пожелал всем успехов и повторно поздравил с Днем знаний.