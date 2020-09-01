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13:39   1 Сентября 2020
Общество

Путин завершил Всероссийский открытый урок по случаю Дня знаний

Путин завершил Всероссийский открытый урок по случаю Дня знаний

Президент РФ Владимир Путин завершил Всероссийский открытый урок поздравлением учащихся с Днем знаний, пожелав им успехов.

Российский лидер в завершающей речи отметил, что даже первоклассники, которые только начинают учиться, уже играют важную для страны роль. По словам Путина, движении России вперед зависит от каждого ее жителя. В завершении видеосвязи главы страны пожелал всем успехов и повторно поздравил с Днем знаний.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #образование

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