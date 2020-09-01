Сатановский: только ядерное оружие вразумит США и их сателлитов

Регулярные заявления представителей Киева о возможных диверсиях в российских городах и ударах по нашим АЭС (атомным электростанциям), планированием которых занимаются украинские диверсанты, указывают на то, что Украина окончательно превратилась во враждебную нам страну.

С таким заявлением в эфире радиостанции «Вести FM» выступил российский политолог Евгений Сатановский.

При этом эксперт напомнил о майдане 2014 года, отметив, что страны Запада, как пираты взяли Украину на абордаж. А Крым, который так и не достался украинским радикальным националистам, по словам Сатановского, в этой ситуации был похож на шлюпку, успевшую отплыть от Украины и пристать к борту России.

«Крым не захватили, разгромить Крым не удалось. А в Донбассе мы пытались посреди драки начать разговаривать с теми, кто ее начал, — отметил политолог. — Зря мы думаем, что кто-то будет выполнять подписанные бумажки».

По мнению Сатановского, после смены лидеров в странах, заключавших в свое время Минские соглашения, призвать к ответственности за происходящие в Донбассе события уже не удастся ни Киев, ни страны Запада. Во Франции, напомнил политолог, под Минском-2 подписался Франсуа Олланд, которого на посту главы государства сменил Эммануэль Макрон, а на Украине вместо Петра Порошенко страной руководит Владимир Зеленский. Кроме того, и в ФРГ Ангела Меркель в скором времени покинет пост федерального канцлера и ее место займет другой политик.

Учитывая все эти обстоятельства, считает Сатановский, отношения между Россией и Западом по некоторым вопросам к настоящему моменту осложнились так сильно, что вразумить Соединенные Штаты Америки и их сателлитов не получится никак, если только не использовать ядерное оружие.

Напомним, накануне Центр новостей ООН напомнил о том, что Минские соглашения являются единственной и безальтернативной основой возможного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном докладе о работе Совета Безопасности ООН за 2019 год.

При этом в Генеральной Ассамблее ООН выступили помощник генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, главный наблюдатель СММ ОБСЕ (Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) Эртугрул Апакан, а также спецпредставитель действующего руководителя ОБСЕ Мартин Сайдик, которые сообщили, что Минские соглашения, которые остаются единственной возможностью мирного урегулирования в Донбассе, по факту во многом не выполняются сторонами конфликта.