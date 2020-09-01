13:28 1 Сентября 2020Общество
Путин: перехода на полностью дистанционное обучение в России не будет
Учебные заведения России не перейдут на полностью дистанционное обучение, заявил президент страны Владимир Путин.
Лидер отметил, что переход российского образования в дистанционный формат нецелесообразен. Поэтому никто в стране не будет обучаться исключительно в такой форме.
Дистанционное обучение может исключительно дополнять традиционный способ обучения, он не сможет заменить его, передает РИА Новости. Об этом заявил Путин во время Всероссийского открытого урока, который в этом году прошел под девизом "Помнить – значит знать".