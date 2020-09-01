13:03 1 Сентября 2020Общество
Путин: Россия не позволит забыть историю ВОВ и подвиг Красной армии
Сохранение памяти — задача государственной важности. Героическая история позволит уверенно двигаться в будущее, отметил российский президент Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока 1 сентября.
Президент отметил, что не следует цепляться за прошлое, однако уроки истории создадут необходимый фундамент для движения вперед.
"В этом весь смысл", — сказал российский президент Владимир Путин.
Глава государства добавил, что Россия не позволит никому забыть историю Второй мировой войны. Именно Красная армия сумела разбить более 80% немецких сил.