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13:03   1 Сентября 2020
Общество

Путин: Россия не позволит забыть историю ВОВ и подвиг Красной армии

Путин: Россия не позволит забыть историю ВОВ и подвиг Красной армии

Сохранение памяти — задача государственной важности. Героическая история позволит уверенно двигаться в будущее, отметил российский президент Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока 1 сентября.

Президент отметил, что не следует цепляться за прошлое, однако уроки истории создадут необходимый фундамент для движения вперед.

"В этом весь смысл", — сказал российский президент Владимир Путин.

Глава государства добавил, что Россия не позволит никому забыть историю Второй мировой войны. Именно Красная армия сумела разбить более 80% немецких сил.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #вторая мировая война

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