Глава МИД РФ ответил на выпады Запада в адрес РФ по Навальному

Сообщения со стороны Запада о том, что в России якобы не расследуют ситуацию с блогером Алексеем Навальным, не соответствуют действительности. Об этом информировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что еще с того дня, как случился инцидент, российское МВД инициировало доследственную проверку.

"Следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло", — обозначил Лавров.

В настоящее время еще не установлено, что именно случилось с блогером. Немецкие врачи еще не передали Москве соответствующие данные, сообщил он.

Ранее немецкий политолог Александр Сосновский заявил, что люди, выступающие спонсорами российской либеральной оппозиции, вполне могут воспользоваться ситуацией с Навальным. Он предполагает, что под видом якобы "гуманитарной акции" они планируют продвигать на Западе образ "злой России".