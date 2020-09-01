Путин заявил о завершении создания филиалов Нахимовского училища в России

Процесс создания филиалов Нахимовского училища завершен на всех российских флотах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке на тему юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Год назад глава государства дал указание Минобороны РФ создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища. Путин тогда подчеркивал, что в рамках этой системы будет происходить обмен кадрами и методиками.