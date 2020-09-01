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12:39   1 Сентября 2020
Общество

Путин считает, что работа не должна отвлекать от получения знаний

Путин считает, что работа не должна отвлекать от получения знаний

Президент России Владимир Путин оценил возможность совмещения учебы с работой и пришел к выводу, что трудовая деятельность не должна отвлекать от получения знаний.

Российский лидер во время Всероссийского открытого урока в День знаний по видеосвязи ответил на вопрос россиянина из многодетной семьи об отношении Путина к совмещению учебы и работы. Глава России отметил, что если трудовая деятельность не отвлекает от получения знаний, то в таком случае совмещение идет только на пользу.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #образование #работа

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