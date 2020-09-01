Путин считает, что работа не должна отвлекать от получения знаний

Президент России Владимир Путин оценил возможность совмещения учебы с работой и пришел к выводу, что трудовая деятельность не должна отвлекать от получения знаний.

Российский лидер во время Всероссийского открытого урока в День знаний по видеосвязи ответил на вопрос россиянина из многодетной семьи об отношении Путина к совмещению учебы и работы. Глава России отметил, что если трудовая деятельность не отвлекает от получения знаний, то в таком случае совмещение идет только на пользу.