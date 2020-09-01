Россия создает новые чехлы-невидимки для Су-57  

Российские конструкторы, создавая для новейших Су-57 чехлы-невидимки учли проблемы американских истребителей F-22 с их специальным стелс-покрытием, которому в случае повреждения требуется дорогостоящий ремонт.

Как пишет во вторник, 1 сентября, газета «Известия», чехлы для российских истребителей пятого поколения, созданные из специальных полимерных материалов, закроют все основные части самолета не только на месте их базирования, но и во время полета, то есть Су-57 будут оставаться невидимыми для вражеских радаров и оптико-электронных систем. При этом чехлы, помимо того, что ни создадут эффект «невидимости», защищают сложное радиоэлектронное оборудование самолетов и их корпус от непогоды. По мнению экспертов, это новшество позволит перебрасывать российские авиаподразделения в самые разные регионы мира

Также издание сообщает, что новые истребители Су-57 серийного производства поступят в 6-ю армию Военно-воздушных сил РФ, и в подразделения противовоздушной обороны (ПВО), охраняющих российское воздушное пространство в регионах, граничащих со странами НАТО.

Первые специальные чехлы для Су-57, по данным Министерства обороны РФ, поступят в части в 2021 году, после чего поставки, согласно условиям заключенного контракта, будут продолжаться до 2028 года. Причем за первые два года планируется произвести восемь комплектов защитных чехлов, а затем объемы производства планируется нарастить.

«Изделия будут изготовлены из полимеров. Каждый самолет получит более десятка чехлов — отдельно на колеса, нижнюю, центральную и заднюю части фюзеляжа, крылья, — сообщают «Известия».

Новые чехлы, как отмечается, будут нести двойную нагрузку – помимо того, что они укроют самолет от радиоэлектронных средств разведки противника и иностранных спецслужб, проявляющих к Су-57 повышенный интерес; они также позволят сохранить в целость покрытие самолетов и размещенную снаружи электронику, что позволит продлить срок службы антенн, датчиков, оптических и радиоэлектронных систем, которые находятся на фюзеляже и крыльях.

По словам разработчика радара Юрия Белого, российский Су-57 стал первым самолетом в мире, при создании которого была использована так называемая технология «умной обшивки», когда по всему корпусу истребителя распределены фазированные антенные решетки разных диапазонов, что дает возможность кругового обзора на расстоянии сотен километров. Ранее, отметил эксперт, когда антенны радиолокационных станций размещались только на носу самолета, они создавали возможность обзора только в передней полусфере.

Кроме того разработчик напомнил о том, что специальное стелс-покрытие американских истребителей F-22 при повреждении требует дорогостоящего ремонта.

Комментируя сообщение Минобороны о создании новых защитных чехлов для Су-57, бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Валерий Горбенко отметил, что благодаря им противник не сможет узнать, где и в каком количестве размещены новейшие российские истребители, и куда их перебрасывает командование.