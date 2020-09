Политолог призвал Зеленского уволить главу НАБУ

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник фактически бросил вызов президенту Владимиру Зеленскому, отказавшись выполнять решение Конституционного суда и уходить в отставку. Такое мнение выразил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, глава НАБУ заявил, что не болеет и не умер, поэтому его нельзя увольнять. Получается, что Зеленский не может назначить исполняющего обязанности.

Согласно официальному заявлению НАБУ, тот факт, что указ президента о назначении Артема Сытника на должность директора признали неконституционным, не прекращает полномочий главы бюро. Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник вправе выполнять полномочия в должности директора НАБУ.

Fact that the Presidential Decree on Appointment on #NABU Director is declared unconstitutional does not terminate the powers of NABU Director and does not automatically mean his dismissal ???? https://t.co/pAnLW3YSIO