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13:00   1 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Политолог призвал Зеленского уволить главу НАБУ

Политолог призвал Зеленского уволить главу НАБУ

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник фактически бросил вызов президенту Владимиру Зеленскому, отказавшись выполнять решение Конституционного суда и уходить в отставку. Такое мнение выразил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, глава НАБУ заявил, что не болеет и не умер, поэтому его нельзя увольнять. Получается, что Зеленский не может назначить исполняющего обязанности.

«Сытник отказывается уходить в отставку по решению Конституционного суда, ссылаясь на действующий закон о НАБУ. Хотя его назначение признали противоречащим Конституции, имеющей высшую юридическую силу на Украине», — добавил политолог.

Политолог призвал Зеленского уволить главу НАБУ

Согласно официальному заявлению НАБУ, тот факт, что указ президента о назначении Артема Сытника на должность директора признали неконституционным, не прекращает полномочий главы бюро. Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник вправе выполнять полномочия в должности директора НАБУ.

 

Политолог отметил, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины, вероятно, забыли, что в стране действует принцип верховенства Конституции.

«Интересна не так коллизия, как невероятная самоуверенность Сытника. Обычный директор далеко не самого главного учреждения в стране прямо и официально заявляет, что любые решения президента целой страны, за которого проголосовали 13, 5 млн человек, — ничто, юридически ничтожны, если тот захочет устранить Сытника с должности. То есть, Сытник выше президента и неподотчетный никому», — разъяснил позицию Алексей Голобуцкий.

Конституционный суд Украины признал неправомерным указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Представитель украинского лидера в КС Федор Вениславский заявил, что Артем Сытник по факту является неполномочным.

«С юридической точки зрения, Артем Сытник больше не может исполнять полномочия главы НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу», — сказал Федор Вениславский.

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Автор: Екатерина Розина
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