Политолог призвал Зеленского уволить главу НАБУ

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник фактически бросил вызов президенту Владимиру Зеленскому, отказавшись выполнять решение Конституционного суда и уходить в отставку. Такое мнение выразил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, глава НАБУ заявил, что не болеет и не умер, поэтому его нельзя увольнять. Получается, что Зеленский не может назначить исполняющего обязанности.

«Сытник отказывается уходить в отставку по решению Конституционного суда, ссылаясь на действующий закон о НАБУ. Хотя его назначение признали противоречащим Конституции, имеющей высшую юридическую силу на Украине», — добавил политолог.

Согласно официальному заявлению НАБУ, тот факт, что указ президента о назначении Артема Сытника на должность директора признали неконституционным, не прекращает полномочий главы бюро. Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник вправе выполнять полномочия в должности директора НАБУ.

Fact that the Presidential Decree on Appointment on #NABU Director is declared unconstitutional does not terminate the powers of NABU Director and does not automatically mean his dismissal ???? https://t.co/pAnLW3YSIO — NAB Ukraine (@nab_ukr) August 31, 2020

Политолог отметил, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины, вероятно, забыли, что в стране действует принцип верховенства Конституции.

«Интересна не так коллизия, как невероятная самоуверенность Сытника. Обычный директор далеко не самого главного учреждения в стране прямо и официально заявляет, что любые решения президента целой страны, за которого проголосовали 13, 5 млн человек, — ничто, юридически ничтожны, если тот захочет устранить Сытника с должности. То есть, Сытник выше президента и неподотчетный никому», — разъяснил позицию Алексей Голобуцкий.

Конституционный суд Украины признал неправомерным указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Представитель украинского лидера в КС Федор Вениславский заявил, что Артем Сытник по факту является неполномочным.