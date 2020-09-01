Путин пожелал первоклассникам успехов в учебном году

Президент России Владимир Путин во время открытого урока поздравил по видеосвязи школьников и студентов с Днем знаний, а первоклассникам пожелал успехов.

Глава страны поздравил школьников и студентов с началом учебного года. Он отметил, что самые добрые слова в этот день посвящаются родителям, бабушкам и дедушкам учащихся — всем, кто поддерживает и верит в учеников.

Отдельно Путин напомнил об ограничительных мерах, связанных с пандемией коронавируса, и попросил не пренебрегать ими. Президент России в День знаний проводит открытый урок по видеосвязи и отвечает на вопросы школьников.