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12:13   1 Сентября 2020
Общество

Путин пожелал первоклассникам успехов в учебном году

Путин пожелал первоклассникам успехов в учебном году

Президент России Владимир Путин во время открытого урока поздравил по видеосвязи школьников и студентов с Днем знаний, а первоклассникам пожелал успехов.

Глава страны поздравил школьников и студентов с началом учебного года. Он отметил, что самые добрые слова в этот день посвящаются родителям, бабушкам и дедушкам учащихся — всем, кто поддерживает и верит в учеников.

Отдельно Путин напомнил об ограничительных мерах, связанных с пандемией коронавируса, и попросил не пренебрегать ими. Президент России в День знаний проводит открытый урок по видеосвязи и отвечает на вопросы школьников.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #день знаний #открытый уок

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