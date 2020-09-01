Лукашенко: гражданской войны в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если белорусы начнут "друг друга ломать через колено", минимум будет гражданская война, однако этого не произойдет, сообщает Sputnik Беларусь.

Об этом белорусский лидер рассказал, общаясь с местными жителями в Барановичах, передает РИА Новости.

"Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", — подчеркнул он.

Глава Белоруссии исключил возможность гражданской войны в республике.