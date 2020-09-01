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11:56   1 Сентября 2020
Политика

Депардье рассказал, что до сих пор видится с Путиным

Депардье рассказал, что до сих пор видится с Путиным

Актер Жерар Депардье рассказал, что до сих пор иногда видится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая в передаче на французском канале Canal+.

По словам артиста, он не захотел встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, несмотря на неоднократные предложения французского лидера. Также Депардье отметил, что не голосовал на выборах во Франции, а решил отдать свой голос на территории посольства в РФ.

Актер признался, что обожает русскую литературу и музыку. По мнению Депардье, российский народ очень счастлив.

RT сообщил, что актриса Полина Кузьминская рассказала о работе с Депардье в российско-французском фильме "Виктор".

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Автор: Ирина Большунова
#путин #депардье #макрон

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